HAVA TOPLARINDA ÇOK ETKİLİ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ademi, 1.98'lik boyu ile hava toplarında çok etkili bir forvet. Arnavut asıllı oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2 milyon 400 bin Euro.

FENER FORVETİ ÜÇLEDİ

Samatta ve Cisse'nin ardından Kemal Ademi'yi de renklerine bağlayan Fener, Ademi ile forveti üçledi. Sarı- Lacivertliler hücum hattını daha da güçlendirdi.