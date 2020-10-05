Fenerbahçe transfere doymak bilmiyor. Kadrosunu birbirinden önemli oyuncularla takviye eden Sarı-Lacivertliler'in İsviçre'nin Basel takımında forma giyen İsviçreli golcü Kemal Ademi'yi renklerine bağladığını açıkladı. Fenerbahçe böylelikle bu sezonki 15. transferini yaptı.
ADEMİ DÜN İSTANBUL'A GELDİ
Ademi ve Basel ile her konuda anlaşıldığını duyuran Fenerbahçe, 24 yaşındaki oyuncuyu dün İstanbul'a getirdi. Arnavut golcü sağlık kontrolü sonrası bugün resmi imzayı atacak.
HAVA TOPLARINDA ÇOK ETKİLİ
Fenerbahçe'nin yeni transferi Ademi, 1.98'lik boyu ile hava toplarında çok etkili bir forvet. Arnavut asıllı oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2 milyon 400 bin Euro.
FENER FORVETİ ÜÇLEDİ
Samatta ve Cisse'nin ardından Kemal Ademi'yi de renklerine bağlayan Fener, Ademi ile forveti üçledi. Sarı- Lacivertliler hücum hattını daha da güçlendirdi.
FENERBAHÇE'DE BAKASETAS PAZARLIĞI
Transferin bitimine sayılı saatler kala Fenerbahçe'de Bakasetas hareketliliği yaşanıyor. Kadrosunu birbirinden önemli oyuncularla takviye eden Kanarya, Yunan 10 numara için Alanya ile kıran kırana bir pazarlık yaparken, Akdeniz ekibi Bakasetas'a karşılık 3 milyon Euro istiyor.