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    • Spor
    • 05.10.2020 Gazete
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    Adana derbisinde kazanan çıkmadı: 0-0 (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    1. Lig’de dün 4 karşılaşma oynandı. Günün en önemli maçında sahasında ile golsüz berabere kaldı. Ligin flaş takımlarından evinde Akhisarspor’u 1-0 yendi. da Menemenspor’u 2-1’lik skorla geçti. ile Ümraniye 1-1 berabere kaldı.

    Adana derbisinde kazanan çıkmadı: 0-0

    1. Lig'de dün 4 karşılaşma oynandı. Günün en önemli maçında sahasında ile golsüz berabere kaldı. Ligin flaş takımlarından evinde Akhisarspor'u 1-0 yendi. da Menemenspor'u 2-1'lik skorla geçti. ile Ümraniye 1-1 berabere kaldı.

    DEV DERBİDE FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ'I MAĞLUP ETTİ
    Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda 'ı 83-74 yendi. Diğer sonuçlar: Ormanspor-G. Saray: 82-90, Petkimspor- Afyon Bld: 78-81, Anadolu Efes-Türk Telekom: 83-78.

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    Haberler Spor Adana derbisinde kazanan çıkmadı: 0-0 (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)