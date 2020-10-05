Adana derbisinde kazanan çıkmadı: 0-0 (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

TFF 1. Lig'de dün 4 karşılaşma oynandı. Günün en önemli maçında Adana Demirspor sahasında Adanaspor ile golsüz berabere kaldı. Ligin flaş takımlarından Samsunspor evinde Akhisarspor'u 1-0 yendi. Balıkesirspor da Menemenspor'u 2-1'lik skorla geçti. Eskişehir ile Ümraniye 1-1 berabere kaldı.

DEV DERBİDE FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ'I MAĞLUP ETTİ

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 83-74 yendi. Diğer sonuçlar: Ormanspor-G. Saray: 82-90, Petkimspor- Afyon Bld: 78-81, Anadolu Efes-Türk Telekom: 83-78.