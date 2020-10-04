Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 04.10.2020 21:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.10.2020 21:50
    ABONE OL

    Son dakika: ini bitirdi

    Son dakika haberi... hesabından ini bitirdiğini duyurdu. Sarı Lacivertli ekip yaptığı paylaşımda "Kulübümüz, ’nde forma giyen 24 yaşındaki forvet Kemal Ademi ve kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri için ’a gelmiştir." denildi.

    Fenerbahçe'den yeni transfer!

    Son dakika haberi... hesabından ini bitirdiğini duyurdu.

    Sarı Lacivertli ekip yaptığı paylaşımda "Kulübümüz, 'nde forma giyen 24 yaşındaki forvet Kemal Ademi ve kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri için 'a gelmiştir." denildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Son dakika: Fenerbahçe Kemal Ademi transferini bitirdi