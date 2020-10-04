Son dakika haberi... Fenerbahçe sosyal medya hesabından Kemal Ademi transferini bitirdiğini duyurdu.

Sarı Lacivertli ekip yaptığı paylaşımda "Kulübümüz, Basel Kulübü'nde forma giyen 24 yaşındaki forvet Kemal Ademi ve kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri için İstanbul'a gelmiştir." denildi.