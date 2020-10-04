GALATASARAY'A TRANSFER OLACAKTI!

Yusuf Erdoğan'ın askerlik yaparken Galatasaray formasıyla fotoğraf çektirmesi sonrasında sarı-kırmızılılara transferinin gerçekleşmemişti.



Galatasaray formasını giymesinin abartılmaması gerektiğini ifade eden Yusuf şu ifadeleri kullanmıştı:

"İnsan hayatında hiç keşke dememeli bence. Bir hatadan bile ders çıkarmak gerekir. Şöyle bir şey var; hiçbir şey yokken böyle bir şey yapmazdım. Transfer yüzde 90 bitmişti.''