Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa-Galatasaray'ı konuk etti.
Ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile biten maça Kasımpaşa'nın sol kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan'ın gol sevinci damga vurdu.
Yusuf Erdoğan, ilk yarının son anlarında attığı harika golün sevincini Fatih Terim'in tam önünde yaşadı.
Fatih Terim ise büyük bir sevinç yaşayan Yusuf'u görmezden geldi ve yönünü farklı tarafa çevirdi.
ÖNCE ATTI
SONRA KOŞTU!
ARDINDAN FATİH TERİM'İN ÖNÜNDE GOL SEVİNCİNİ YAŞADI!
GALATASARAY'A TRANSFER OLACAKTI!
Yusuf Erdoğan'ın askerlik yaparken Galatasaray formasıyla fotoğraf çektirmesi sonrasında sarı-kırmızılılara transferinin gerçekleşmemişti.
Galatasaray formasını giymesinin abartılmaması gerektiğini ifade eden Yusuf şu ifadeleri kullanmıştı:
"İnsan hayatında hiç keşke dememeli bence. Bir hatadan bile ders çıkarmak gerekir. Şöyle bir şey var; hiçbir şey yokken böyle bir şey yapmazdım. Transfer yüzde 90 bitmişti.''