Takımlarımız Avrupa’da havlu attı! Ülke puanımız yerlere çakıldı...

Avrupa kupalarında sınıfta kaldık... Alanyaspor ve Beşiktaş'tan sonra Galatasaray da Avrupa kupalarından elendi. 38 yıl sonra ilk kez 3 büyük takımın hiçbiri Avrupa kupalarında mücadele edemeyecek. Bu sezon sadece Başakşehir ve Sivasspor yoluna devam edecek.
1- 12'İNCİ SIRADAYIZ AMA...
Türkiye, UEFA sıralamasında şu anda 12. sırada... Ancak daha da gerileme durumu var. Hemen altımızda ise İskoçya var. Bilindiği gibi Galatasaray son olarak İskoç ekibi Rangers'a elendi.
2- GÜNEY KIBRIS DA BİZİ GEÇTİ
Bu sezon Avrupa'da sadece 1.900 puan toplayabilen Türkiye, 55 ülke arasında 31. oldu. 2.750 puanlı Faroe Adaları ise bizi geçti. Bizi geçen ülkeler arasında G.Kıbrıs da var.
3- FALCAO'YA YILDA 50 MİLYON
G.Saray Avrupa kupalarına elemelerde veda etti. Cimbom'da Falcao yılda 5.5 milyon Euro (50 milyon lira) kazanıyor. Feghouli 4, Belhanda ise 3.5 milyon Euro alıyor.
4- KULÜPLER BORÇ BATAĞINDA
Dört büyükler borç batağında yüzüyor... Borcu 3 milyar lirayı aşan kulüplerimiz var. Yıllardır yıldız isimleri alıyorlar ama Edirne'nin ötesinde ise
çuvallıyorlar.
5- AVRUPA LİGİ TEHLİKESİ...
2022-23 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan takım gönderme şansını kaybeden Türkiye, 12. sırayı da kaybederse Avrupa Ligi'ne de direkt takım gönderemeyecek.
6- UEFA'YA TEK TAKIMLA...
Türkiye önümüzdeki sezon Avrupa Ligi'nde tek takımla mücadele edecek. Avrupa Ligi'nden vizyon olarak bir altta olan Konferans Ligi'nde ise iki takımla olacağız.
7- BAŞAKŞEHİR'İN İŞİ ZOR
Devler Ligi'nde Başakşehir, PSG, M.United ve Leipzig ile eşleşti. Sivas ise Avrupa Ligi'nde biraz daha dişine göre rakiplerle eşleşti. İki takımımızın alacağı sonuçlar çok önemli.
EN ÇOK PUANI KARTAL TOPLADI
Son 10 sezonda UEFA ülke puanına en çok katkı yapan takımlar sıralamasında Beşiktaş ilk sırada. Kartal, 77 bin puan topladı. Onu, G.Saray, F.Bahçe, Trabzon ve Başakşehir topladı.