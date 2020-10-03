Takımlarımız Avrupa’da havlu attı! Ülke puanımız yerlere çakıldı...





Avrupa kupalarında sınıfta kaldık... Alanyaspor ve Beşiktaş'tan sonra Galatasaray da Avrupa kupalarından elendi. 38 yıl sonra ilk kez 3 büyük takımın hiçbiri Avrupa kupalarında mücadele edemeyecek. Bu sezon sadece Başakşehir ve Sivasspor yoluna devam edecek.



1- 12'İNCİ SIRADAYIZ AMA...

Türkiye, UEFA sıralamasında şu anda 12. sırada... Ancak daha da gerileme durumu var. Hemen altımızda ise İskoçya var. Bilindiği gibi Galatasaray son olarak İskoç ekibi Rangers'a elendi.



2- GÜNEY KIBRIS DA BİZİ GEÇTİ

Bu sezon Avrupa'da sadece 1.900 puan toplayabilen Türkiye, 55 ülke arasında 31. oldu. 2.750 puanlı Faroe Adaları ise bizi geçti. Bizi geçen ülkeler arasında G.Kıbrıs da var.