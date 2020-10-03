Fenerbahçe Karagümrük maçı hangi kanalda? FB Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Karagümrük maçı hangi kanalda? Ligde geçen hafta deplasmanda Galatasaray ile derbide 0-0 berabere kalan Fenerbahçe Karagümrük ile mücadele edecek. Fenerbahçe ve Karagümrük bugün 9. randevusuna çıkacak. İki takım arasında Süper Lig'de geride kalan 8 karşılaşmada Fenerbahçe 5, Fatih Karagümrük 1 galibiyet aldı. Peki, FB Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? İşte merak edilen detaylar...

FENERBAHÇE - KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

Ülker Stadı'nda 3 Ekim Cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çalacağı karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.