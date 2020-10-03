THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe Beko, evinde Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını 77-63 yendi. Sarı-Lacivertliler maçın ilk devresini 42-30 önde tamamladı. Fenerbahçe'de Brown attığı 17 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu olmayı başardı.
KAYSERİ'DEN 'PARLAK' ZAFER
Süper Lig'de Kayserispor deplasmanda A.Gücü'nü 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golünü 42. dakikada İlhan Parlak kaydetti. İlhan Parlak, ligin ilk haftasında Ankaragücü formasıyla Erzurumspor maçına 11'de başlamıştı.
MİLLİLER'İN RUSYA VE SIRBİSTAN MAÇI KADROSU AÇIKLANDI
A Milli Takımın, Almanya, Rusya ve Sırbistan ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. 7 Ekim Çarşamba günü Almanya ile bir özel maç yapacak olan Ay-Yıldızlı ekip, ardından UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve Sırbistan ile karşılaşacak.
İSTANBUL GÜLDÜ
TFF 1. Lig'de İstanbulspor sahasında Bandırmaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.
SÜPER HEYECAN
Süper Lig'de program: 13.30 Y.Malatyaspor-Antalya, 16.00 Erzurum- Ç.Rize, Başakşehir-Göztepe.
KAYSERİ'DEN 'PARLAK' ZAFER
Süper Lig'de Kayserispor deplasmanda A.Gücü'nü 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golünü 42. dakikada İlhan Parlak kaydetti. İlhan Parlak, ligin ilk haftasında Ankaragücü formasıyla Erzurumspor maçına 11'de başlamıştı.
MİLLİLER'İN RUSYA VE SIRBİSTAN MAÇI KADROSU AÇIKLANDI
A Milli Takımın, Almanya, Rusya ve Sırbistan ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. 7 Ekim Çarşamba günü Almanya ile bir özel maç yapacak olan Ay-Yıldızlı ekip, ardından UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve Sırbistan ile karşılaşacak.
İSTANBUL GÜLDÜ
TFF 1. Lig'de İstanbulspor sahasında Bandırmaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.
SÜPER HEYECAN
Süper Lig'de program: 13.30 Y.Malatyaspor-Antalya, 16.00 Erzurum- Ç.Rize, Başakşehir-Göztepe.