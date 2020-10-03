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    • Spor
    • 03.10.2020 Gazete
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    Beko Kızılyıldız’a acımadı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    'nin ilk haftasında Beko, evinde 'ın Kızılyıldız takımını 77-63 yendi. Sarı-Lacivertliler maçın ilk devresini 42-30 önde tamamladı. Fenerbahçe'de Brown attığı 17 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu olmayı başardı.

    Fenerbahçe Beko Kızılyıldız’a acımadı
    THY 'nin ilk haftasında Fenerbahçe Beko, evinde Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını 77-63 yendi. Sarı-Lacivertliler maçın ilk devresini 42-30 önde tamamladı. Fenerbahçe'de Brown attığı 17 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu olmayı başardı.



    KAYSERİ'DEN 'PARLAK' ZAFER
    Süper Lig'de deplasmanda A.Gücü'nü 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golünü 42. dakikada İlhan Parlak kaydetti. , ligin ilk haftasında Ankaragücü formasıyla Erzurumspor maçına 11'de başlamıştı.



    MİLLİLER'İN VE MAÇI KADROSU AÇIKLANDI
    A Milli Takımın, Almanya, Rusya ve Sırbistan ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. 7 Ekim Çarşamba günü Almanya ile bir özel maç yapacak olan Ay-Yıldızlı ekip, ardından UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve Sırbistan ile karşılaşacak.

    İSTANBUL GÜLDÜ
    TFF 1. Lig'de İstanbulspor sahasında Bandırmaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

    SÜPER HEYECAN
    'de program: 13.30 Y.Malatyaspor-Antalya, 16.00 - Ç.Rize, Başakşehir-Göztepe.


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    Haberler Spor Fenerbahçe Beko Kızılyıldız’a acımadı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)