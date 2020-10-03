



1 yıl daha sözleşmesi bulunan Perotti'nin bonservis ücretinde de hem Roma hem de Fenerbahçe arasındaki makasın da iyice azaldığı belirtiliyor. İki kulüp arasında anlaşma sağlanır sağlanmaz Diego Perotti özel uçakla İstanbul'a geterilecek, sözleşme imzalanıp lisansı çıkartılacak. Daha önce Perotti'nin tüm sağlık raporları Fenerbahçe'nin doktorları tarafından tetkik edilmiş ve bir sakatlık bulgusuna rastlanmamıştı. 32 yaşında ve 1.79 boyunda olan Perotti sağ ayaklı bir oyuncu ve sol kanatta forma giyiyor.