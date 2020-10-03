Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Demir Grup Sivasspor'un rakipleri belli oldu. Temsilcimiz I Grubu'nda mücadele edecek. Yiğidolar İspanyol Villarreal, Azerbaycan'dan Karabağ ve İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile eşleşti. 22 Ekim'de başlayacak grup maçları, 10 Aralık'ta sona erecek. Dörderli 12 grupta yapılacak 6'şar karşılaşmanın ardından ilk 2 sırayı alan takımlar, son 32 turuna yükselecek. Ekipler, son 32 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.
I GRUBU
SİVASSPOR
VILLARREAL
KARABAĞ
M.TEL AVİV
I GRUBU
SİVASSPOR
VILLARREAL
KARABAĞ
M.TEL AVİV