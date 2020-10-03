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    • Spor
    • 03.10.2020 Gazete
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    ’un 'ndeki rakipleri belli oldu

    Ülkemizi gruplarında temsil edecek ’un rakipleri belli oldu. Yiğidolar, I ’nda Villarreal, Karabağ veM accabi ile eşleşti.

    Bu turu geçersin Yiğidom
    Ülkemizi 'nde temsil eden Demir Grup Sivasspor'un rakipleri belli oldu. Temsilcimiz I 'nda mücadele edecek. Yiğidolar İspanyol Villarreal, 'dan Karabağ ve ekibi Maccabi Tel Aviv ile eşleşti. 22 Ekim'de başlayacak grup maçları, 10 Aralık'ta sona erecek. Dörderli 12 grupta yapılacak 6'şar karşılaşmanın ardından ilk 2 sırayı alan takımlar, son 32 turuna yükselecek. Ekipler, son 32 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.


    I GRUBU

    SİVASSPOR

    VILLARREAL

    KARABAĞ

    M.
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    Haberler Spor Demir Grup Sivasspor’un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu