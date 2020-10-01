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    • 01.10.2020 16:17
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    kimdir? , nereli, kariyeri nasıl?

    Fenerbahçe’nin yeni oyuncusu kimdir? , kaç yaşında, nereli? Geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasını giyen Seneglli golcü Papis Cisse, sarı lacivertli ekibe imza attı. 1 artı 1 yıllık opsiyonlu sözleşmeye imza atan olan tecrübeli golcünün menajerlik ücretleri dahil toplam maliyetinin yıllık 1 milyon Euro olduğu öğrenildi. Peki Papis Cisse kimdir, kaç yaşında, nereli?

    takvim.com.tr
    Papis Cisse kimdir? Papis Cisse kaç yaşında, nereli, kariyeri nasıl?

    Papis Cisse kimdir, kaç yaşında, nereli? Fenerbahçe'nin yeni golcü futbolcusu Papis Cisse kariyeri sarı lacivertli taraftarların merak konusu oldu. Fenerbahçe, Papiss Cisse transferini açıkladı. Cisse ağustos başı talep ettiği imza parasından vazgeçti. Ayrıca 1.5 milyon Euro olan maaş beklentisini, 900 bin Euro seviyelerine çekti.

    PAPIS CISSE KİMDİR?

    Forvet bölgesine Aston Villa'dan Samatta'yı transfer eden Fenerbahçe, bir süredir görüşme sağladığı Papiss Cisse ile de mutlu sona ulaştı. Süper Lig'de 20 gol barajını geçen Papis Cisse, sezon boyunca krallık yarışında başta Trabzonsporlu Alexander Sörloth olmak üzere birçok hücum oyuncusu ile rekabet içinde oldu.

    Pandemi sonrası oynanan kritik yarı final rövanş maçında Antalyaspor'a karşı hat-trick yapıp takımının finale taşımıştı. Cisse bu dönemde Alanyaspor kulüp tarihinin Süper Lig'de en golcü oyuncusu unvanına da sahip oldu. 010-2011 sezonunda 22 gol atarak Bundesliga'da bir sezonda en çok gol atan Afrikalı oyuncu ünvanını kazanmıştır. Aynı sezonda EFFIFU ödülüne layık görülmüştür.

    PAPIS CISSE KARİYERİ!

    Alanyaspor

    Shandong Luneng Taishan

    Newcastle United

    SC Freiburg

    FC Metz

    Senegal
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    Haberler Spor Papis Cisse kimdir? Papis Cisse kaç yaşında, nereli, kariyeri nasıl?