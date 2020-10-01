Papis Cisse kimdir? Papis Cisse kaç yaşında, nereli, kariyeri nasıl?

Papis Cisse kimdir, kaç yaşında, nereli? Fenerbahçe'nin yeni golcü futbolcusu Papis Cisse kariyeri sarı lacivertli taraftarların merak konusu oldu. Fenerbahçe, Papiss Cisse transferini açıkladı. Cisse ağustos başı talep ettiği imza parasından vazgeçti. Ayrıca 1.5 milyon Euro olan maaş beklentisini, 900 bin Euro seviyelerine çekti.

PAPIS CISSE KİMDİR?

Forvet bölgesine Aston Villa'dan Samatta'yı transfer eden Fenerbahçe, bir süredir görüşme sağladığı Papiss Cisse ile de mutlu sona ulaştı. Süper Lig'de 20 gol barajını geçen Papis Cisse, sezon boyunca krallık yarışında başta Trabzonsporlu Alexander Sörloth olmak üzere birçok hücum oyuncusu ile rekabet içinde oldu.