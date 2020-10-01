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    • 02.10.2020 00:38
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    Digiturk'e Teve2 nasıl eklenir? ?

    : Galatasaray geçen hafta oynadığı derbi sonrasında yine çok önemli bir maça çıkıyor. Galatasaray Avrupa'da yoluna devam ediyor. Glasgow Rangers'e konuk olacak olan sarı kırmızılı temsilcimiz sahada kozlarını paylaşacak. Maçın şifreli olup olmayacağı sporseverler tarafından merak edilirken Rangers - Galatasaray maçının Teve2 kanalından şifresiz yayınlanacağı duyuruldu.

    takvim.com.tr
    Rangers Galatasaray maçı canlı izle: Digiturk'e Teve2 nasıl eklenir?

    Rangers Galatasaray maçı canlı izle: Digiturk'e Teve2 nasıl eklenir? Digiturk Teve2 kaçıncı kanalda? UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Rangers'e konuk oluyor. Temsilcimiz bu rakibini devirmesi halinde puanını katlayacak ve avantaj elde edecek. Heyecanlı karşılaşmaya saatler kala Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı açıklamada, mücadelenin şifresiz yayınlanacağını duyurdu. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de

    RANGERS GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

    UEFA Avrupa Ligi Play Off karşılaşması kapsamında Galatasaray, Rangers'a konuk olacak. 1 Ekim Perşembe günü saat 21.45'te başlayacak olan karşılaşma, Teve2 kanalından şifresiz yayınlanacak.

    Rangers Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta Rangers Galatasaray maçı şifresiz yayınlanacak

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 1 Ekim Perşembe günü İskoçya'nın Rangers takımı ile deplasmanda oynayacağı maçın teve2'den yayınlanacağını açıkladı.

    Süper Lig'e 2/2 başlayan, UEFA Avrupa Ligi ön elemelerinde de önce Neftçi Bakü, arkasından da Hajduk Split'i deviren Galatasaray, gruplara kalmak için play-off turunda Rangers ile eşleşmişti.

    Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 1 Ekim Perşembe günü deplasmanda İskoçya'nın Rangers takımıyla yapacağı maçı Letonya Futbol Federasyonundan hakem Andris Treimanis yönetecek.

    UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Glasgow şehrindeki Ibrox Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak maçta Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs üstlenecek.

    Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Aleksandrs Golubevs olacak.

    DİGİTURK TEVE2 FREKANS BİLGİLERİ

    HD yayın için

    Frekans: 12245

    Polarizasyon: H - Yatay

    Kapsama: Doğu

    SR: 27500

    FEC: 5/6

    Sistem: DVB-S2

    Modülasyon: 8PSK

    SD yayın için

    42 ⁰ DOĞU (SD) 12034 V (DİKEY) SYMBOL RATE 27500 FEC.5/6

    DİGİTURK TEVE2 KAÇINCI KANALDA?

    Digiturk platformunda Teve2 kanalı 54. kanal üzerinden yayın yapmaktadır.

    UKRAYNA BİZİ GEÇTİ

    Öte yandan karşılaşmayı önemli kılan bir diğer etken ise Galatasaray'ın bu sezon ülke puanına yapacağı katkı... Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev, Gent'i geçip Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırmayı başardı. Ukrayna, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin önüne geçti.

    Galatasaray ile birlikte Başakşehir ve Sivasspor'un bu sezon toplayacağı puanların hayati önemi buluyor. Sezonu 12. sırada bitiremezsek gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'ne, 13. sırada bitiremezsek UEFA Avrupa Ligi'ne direkt giden takımımız olmayacak.

    Derbide takımının özellikle hücumda ortaya koyduğu performanstan memnun kalmayan teknik direktör Fatih Terim transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala devreye girdi.
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    Haberler Spor Digiturk'e Teve2 nasıl eklenir? Digiturk Teve2 kaçıncı kanalda?