Rangers Galatasaray maçı canlı izle: Digiturk'e Teve2 nasıl eklenir? Digiturk Teve2 kaçıncı kanalda? UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Rangers'e konuk oluyor. Temsilcimiz bu rakibini devirmesi halinde puanını katlayacak ve avantaj elde edecek. Heyecanlı karşılaşmaya saatler kala Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı açıklamada, mücadelenin şifresiz yayınlanacağını duyurdu. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de