Galatasaray Rangers hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Rangers saat kaçta? Galatasaray Rangers maçı şifresiz mi? Temsilcimiz Galatasaray zorlu İskoçya deplasmanında ünlü Glasgow Rangers takımıyla karşılaşacak. Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada galip gelen takım tur atlayacak. Futbolseverler de maçı nasıl izleyebileceklerini ve maçın saatini şimdiden araştırmaya başladı. Peki Galatasaray Rangers saat kaçta? Galatasaray Rangers maçı hangi kanalda? İşte yanıtı...

GALATASARAY RANGERS MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu akşam saat 21:45'te başlayacak mücadele şifresiz halde teve2 kanalından canlı yayınlanacak.

KAZANAN GRUPLARA KALACAK

Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmayı kazanan takım UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında mücadele etme hakkı kazanacak. Aynı zamanda tur atlayan takım, 6 milyon Euro gibi bir parayı da kasasına koyacak. Mücadele koronavirüs önlemleri sebebiyle seyircisiz oynanacak.