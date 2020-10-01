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    • 01.10.2020 09:51
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    'dan Seri hamlesi! İşte yeni teklif

    Orta saha arayışlarını sürdüren 'da Fatih Terim'in ısrarla istediği Seri için Fulham'a yeni bir teklif sunuldu. Zorunlu satın alma opsiyonunu kaldırmak isteyen Galatasaray, Seri'nin sarı-kırmızılı formayı giymek istemesini koz olarak kullanıyor.

    Galatasaray'dan Seri hamlesi! İşte yeni teklif

    Geçtiğimiz sezon İngiliz ekibi Fulham'dan 1.5 milyon Euro'luk kiralama bedeli ile transfer edilen yıldız orta saha oyuncusu Jean Michael Seri, performansı ile takımının en istikrarlı isimlerinden birisi olmuştu.

    Galatasaray Yönetimi de bu anlamda uzun süredir Fildişi Sahilli oyuncuyu kadrosuna katabilmek için girişimlerini sürdürüyordu.

    Ancak Fulham'ın sunduğu, 10 milyon Euro'yu bulan zorunlu satın alma opsiyonu maddesi Sarı-Kırmızılı ekibin adeta elini, kolunu bağladı.

    GALATASARAY SON GÜNE KADAR ZORLAYACAK
    Galatasaray'ın hocası Fatih Terim'in, 29 yaşındaki futbolcuyu ısrarla istemesi ve onun oyun kuruculuğundan faydalanma arzusu nedeniyle yönetim yeniden harekete geçti.

    Seri'nin, en azından 1 yıl daha Sarı-Kırmızılı formayı giyebilmesi için Fulham'a, 2.5 milyon Euro'luk bir kiralama bedelinin önerilmesi bekleniyor. Cim Bom, Seri için transferin son gününe kadar girişimlerini sürdürecek.
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    Haberler Spor Galatasaray'dan Seri hamlesi! İşte yeni teklif