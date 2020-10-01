Galatasaray'dan Seri hamlesi! İşte yeni teklif

GALATASARAY SON GÜNE KADAR ZORLAYACAK

Galatasaray'ın hocası Fatih Terim'in, 29 yaşındaki futbolcuyu ısrarla istemesi ve onun oyun kuruculuğundan faydalanma arzusu nedeniyle yönetim yeniden harekete geçti.

Seri'nin, en azından 1 yıl daha Sarı-Kırmızılı formayı giyebilmesi için Fulham'a, 2.5 milyon Euro'luk bir kiralama bedelinin önerilmesi bekleniyor. Cim Bom, Seri için transferin son gününe kadar girişimlerini sürdürecek.