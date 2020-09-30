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    • Spor
    • 30.09.2020 Gazete
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    'a 3 şok 3 müjde!

    deplasmanda oynayacağı hazırlıklarına devam ederken üç kötü haber aldı. Abdulkadir Parmak’ın kasık bölgesindeki ları devam ederken, ’ın da sol üst adalesinde zorlanmaya bağlı ağrı tespit edildi. İki futbolcu da idmanda yer almazken Gaziantep maçında oynayıp oynamayacakları bugün belli olacak.

    3 şok 3 müjde!

    Trabzonspor deplasmanda oynayacağı Gaziantep hazırlıklarına devam ederken üç kötü haber aldı. Abdulkadir Parmak'ın kasık bölgesindeki ağrıları devam ederken, Uğurcan Çakır'ın da sol üst adalesinde zorlanmaya bağlı ağrı tespit edildi. İki futbolcu da idmanda yer almazken Gaziantep maçında oynayıp oynamayacakları bugün belli olacak.

    Yeni transfer Diabate ise şiddetli bağırsak enfeksiyonu geçirdiği için hastanede tedavi altına alındı. Trabzonpor'a 3 sakat futbolcusundan ise iyi haber geldi. Caleb Ekuban, Joao Pereira ve Kamil Ahmet tamamen iyileşti. Üç oyuncu da takımla birlikte çalıştı.

    NEWTON İDEAL 11'İNİ BULUYOR
    Gaziantep maçına hazırlanan Trabzon'da Newton dünkü idmanda Erce, Pereira, Hüseyin, Edgar, Safa, Flavio, Baker, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme ve Afobe 11'ini denedi.
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