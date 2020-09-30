Yeni transfer Diabate ise şiddetli bağırsak enfeksiyonu geçirdiği için hastanede tedavi altına alındı. Trabzonpor'a 3 sakat futbolcusundan ise iyi haber geldi. Caleb Ekuban, Joao Pereira ve Kamil Ahmet tamamen iyileşti. Üç oyuncu da takımla birlikte çalıştı.

NEWTON İDEAL 11'İNİ BULUYOR

Gaziantep maçına hazırlanan Trabzon'da Newton dünkü idmanda Erce, Pereira, Hüseyin, Edgar, Safa, Flavio, Baker, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme ve Afobe 11'ini denedi.