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    • 30.09.2020 11:51
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    • 30.09.2020 11:51
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    Son dakika haberi... 'de 4.hafta hakemleri belli oldu

    2, 3 ve 4 Ekim'de oynanacak olan 4. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler tarafından açıklandı. İşte Süper Lig'de 4.hafta programı...

    2020-2021 Sezonu Süper Lig 4. Hafta karşılaşmaları ve TFF 1. Lig 4. Hafta karşılaşmaları 2, 3 ve 4 Ekim'de, Misli.com 2. Lig 3. Hafta karşılaşmaları 4 Ekim'de, Misli.com 3. Lig 3. Hafta karşılaşmaları ise 4 ve 5 Ekim'de oynanacak.

    Karşılaşma programları şöyle:

    2 EKİM CUMA
    20:00 MKE Ankaragücü - Hes Kablo Kayserispor (Bahattin Şimşek)

    20:00 Gaziantep Futbol Kulübü - Trabzonspor (Fırat Aydınus)

    3 EKİM CUMARTESİ
    13:30 Yeni Malatyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor (Alper Ulusoy)

    16:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Çaykur Rizespor (Ümit Öztürk)

    16:00 Medipol Başakşehir - Göztepe (Özgür Yankaya)

    19:00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük (Yaşar Kemal Uğurlu)

    4 EKİM PAZAR
    13:30 Yukatel Denizlispor - İttifak Holding Konyaspor (Hüseyin Göçek)

    16:00 Aytemiz Alanyaspor - Atakaş Hatayspor (Atilla Karaoğlan)

    16:00 Beşiktaş - Gençlerbirliği (Mete Kalkavan)

    19:00 Kasımpaşa - Galatasaray (Cüneyt Çakır)
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