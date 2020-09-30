2020-2021 Sezonu Süper Lig 4. Hafta karşılaşmaları ve TFF 1. Lig 4. Hafta karşılaşmaları 2, 3 ve 4 Ekim'de, Misli.com 2. Lig 3. Hafta karşılaşmaları 4 Ekim'de, Misli.com 3. Lig 3. Hafta karşılaşmaları ise 4 ve 5 Ekim'de oynanacak.
Karşılaşma programları şöyle:
2 EKİM CUMA
20:00 MKE Ankaragücü - Hes Kablo Kayserispor (Bahattin Şimşek)
20:00 Gaziantep Futbol Kulübü - Trabzonspor (Fırat Aydınus)
3 EKİM CUMARTESİ
13:30 Yeni Malatyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor (Alper Ulusoy)
16:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Çaykur Rizespor (Ümit Öztürk)
16:00 Medipol Başakşehir - Göztepe (Özgür Yankaya)
19:00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük (Yaşar Kemal Uğurlu)
4 EKİM PAZAR
13:30 Yukatel Denizlispor - İttifak Holding Konyaspor (Hüseyin Göçek)
16:00 Aytemiz Alanyaspor - Atakaş Hatayspor (Atilla Karaoğlan)
16:00 Beşiktaş - Gençlerbirliği (Mete Kalkavan)
19:00 Kasımpaşa - Galatasaray (Cüneyt Çakır)