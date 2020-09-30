2020-2021 Sezonu Süper Lig 4. Hafta karşılaşmaları ve TFF 1. Lig 4. Hafta karşılaşmaları 2, 3 ve 4 Ekim'de, Misli.com 2. Lig 3. Hafta karşılaşmaları 4 Ekim'de, Misli.com 3. Lig 3. Hafta karşılaşmaları ise 4 ve 5 Ekim'de oynanacak.

Karşılaşma programları şöyle: