Teve2 frekans bilgileri! Teve2 uyduda var mı? Teve2 nasıl izlenir?

Teve2 nasıl izlenir? Teve2 uyduda var mı? Teve2 frekans bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor. UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray kritik bir maça çıkacak. İskoçya deplasmanında oynanacak mücadele Perşembe akşamı şifresiz Teve2 kanalından yayınlanacak. Maçı izlemek isteyenler de bu kanalı nasıl bulabileceğini araştırıyor. İşte yanıtı!
TEVE2 FREKANSI NE?
12034V - DikeyBatı275005/6103203T4A
12245H - YatayTR275005/6103203T4A
TEVE2 KAÇINCI KANALDA?
D-Smart: 21. kanal
Digiturk: 54. kanal
Tivibu: SD yayını 356. kanal, HD yayını ise 62. kanal
Turkcell TV+: 32. kanal
Türksat Kablo TV: 32. Kanal
SAAT KAÇTA?
UEFA Play Off heyecanının yaşanacağı Rangers - Galatasaray maçı, 1 Ekim Perşembe akşamı saat 21.45'de sporseverleri teve2 ekranında buluşturacak.