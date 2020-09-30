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    • 30.09.2020 12:18
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    • 30.09.2020 12:18
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    frekans bilgileri! ? ?

    uyduda var mı? nasıl? ? UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda temsilcimiz Galatasaray’ın rakibi Glasgow Rangers olacak. Bu çekişmeli mücadele Teve2 kanalından şifresiz canlı yayınlanacak. Bu müjdeli haberin ardından bilgileri araştırılmaya başlandı. Peki, Teve 2 uyduda var mı? Teve2 Digiturk, D-Smart, Tivibu kaçıncı kanal?

    takvim.com.tr
    Teve2 frekans bilgileri! Teve2 uyduda var mı? Teve2 nasıl izlenir?

    Teve2 nasıl izlenir? Teve2 uyduda var mı? Teve2 frekans bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor. UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray kritik bir maça çıkacak. İskoçya deplasmanında oynanacak mücadele Perşembe akşamı şifresiz Teve2 kanalından yayınlanacak. Maçı izlemek isteyenler de bu kanalı nasıl bulabileceğini araştırıyor. İşte yanıtı!

    TEVE2 FREKANSI NE?

    12034V - DikeyBatı275005/6103203T4A

    12245H - YatayTR275005/6103203T4A

    TEVE2 KAÇINCI KANALDA?

    D-Smart: 21. kanal

    Digiturk: 54. kanal

    Tivibu: SD yayını 356. kanal, HD yayını ise 62. kanal

    Turkcell TV+: 32. kanal

    Türksat Kablo TV: 32. Kanal

    SAAT KAÇTA?

    UEFA Play Off heyecanının yaşanacağı Rangers - Galatasaray maçı, 1 Ekim Perşembe akşamı saat 21.45'de sporseverleri teve2 ekranında buluşturacak.

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