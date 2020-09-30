Teve2 frekans bilgileri! Teve2 uyduda var mı? Teve2 nasıl izlenir?

Teve2 nasıl izlenir? Teve2 uyduda var mı? Teve2 frekans bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor. UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray kritik bir maça çıkacak. İskoçya deplasmanında oynanacak mücadele Perşembe akşamı şifresiz Teve2 kanalından yayınlanacak. Maçı izlemek isteyenler de bu kanalı nasıl bulabileceğini araştırıyor. İşte yanıtı!

TEVE2 FREKANSI NE?

12034V - DikeyBatı275005/6103203T4A

12245H - YatayTR275005/6103203T4A