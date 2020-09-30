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    • Spor
    • 30.09.2020 Gazete
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    Fener’den çifte taarruz! Samatta'nın ardından bir forvet daha gelecek

    tartışmasız en flaş takımı olan , ’nın ardından bir golcü ismi daha kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Sarı-Lacivertliler 2. Ligi’nde Niort forması giyen Fransız santrfor ile ’da ’de oynayan için menajerleri devreye sokmuş durumda.

    FENER’DEN ÇİFTE TAARRUZ

    tartışmasız en flaş takımı olan , 'nın ardından bir golcü ismi daha kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Sarı-Lacivertliler 2. Ligi'nde Niort forması giyen Fransız santrfor ile 'da 'de oynayan için menajerleri devreye sokmuş durumda.

    Sarı-Lacivertliler'in ilk tercihinin 25 yaşında ve 1.90 boyunda olan Ibrahim Sissoko olduğu ifade ediliyor. Sissoko'nun piyasa değeri 2 milyon Euro civarında. Aynı şekilde Avusturyalı golcünün piyasa değeri 2 milyon Euro. İki oyuncu için görüşmeler devam ediyor.

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