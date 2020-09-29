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    • Spor
    • 29.09.2020 Gazete
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    Yükselen değer ! Kalesinde güven veriyor

    'nin 22 yaşındaki genç kalecisi G.Saray önünde kurtardığı kritik kurtarışlarla kalesinde devleşti. Altay’ın her geçen gün artan performansı göz kamaştırıyor.

    Yükselen değer Altay

    'nın geçen sezon Ankaragücü'nden transfer ettiği Altay Bayındır bu sezon bambaşka bir kimliğe büründü.



    KALESİNİ KAPATTI
    Özellikle Galatasaray ile oynanan dev derbide kalesinde devleşen 22 yaşındaki eldiven kritik kurtarışlar yaparak Fenerbahçe'nin puan almasında önemli bir rol oynadı. Sezon başında Avrupa kulüplerinin de radarına girmeyi başaran son 2 maçta kalesini gole kapattı. Savunmadaki arkadaşlarına güven veren Altay Bayındır'ın sezona iyi başlaması Erol Bulut'un da umutlarını artırdı.

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