Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 29.09.2020 00:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.09.2020 00:22
    ABONE OL

    Son şampiyon 'i 3 golle geçti

    'deki 3. hafta karşılaşmasında , 'i 3-1 mağlup etti. Liverpool bu sezon oynadığı 3 karşılaşmadan da galip ayrılırken, Arsenal ilk mağlubiyetini aldı.

    Liverpool Arsenal'i 3 golle geçti

    İngiltere Premier Lig'deki 3. hafta karşılaşmasında Liverpool, Arsenal'i 3-1 mağlup etti.

    Londra ekibi Arsenal, Enfield Road Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 25. dakikasında Alexandre Lacazette'den bulduğu golle 1-0 öne geçti.

    Maçın 28. dakikasında Sadio Mane'nin attığı golle eşitliği sağlayan Liverpool, 34. dakikada Andrew Robertson'un golüyle maçın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında da oyundaki üstünlüğünü devam ettiren Liverpool, Diogo Jota'nın 88. dakikada attığı golle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

    Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil takımının 18 kişilik kadrosunda yer almadı.

    Liverpool bu sezon oynadığı 3 karşılaşmadan da galip ayrılırken, Arsenal ilk mağlubiyetini aldı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Son şampiyon Liverpool Arsenal'i 3 golle geçti
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri