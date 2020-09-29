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    • Spor
    • 29.09.2020 Gazete
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    ’da kritik saatler! Cimbom peşini bırakmıyor

    de gaza bastı. Sarı-Kırmızılılar’ın , derbisinden sonra yönetime transfer mesajı vermişti. Bu mesaj sonrasında harekete geçen yönetim çalışmalarını hızlandırdı. Hedef daha önce de temas kurulan .

    Nakamba’da kritik saatler!

    Galatasaray transferde gaza bastı. Sarı-Kırmızılılar'ın Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinden sonra yönetime transfer mesajı vermişti. Bu mesaj sonrasında harekete geçen yönetim çalışmalarını hızlandırdı. Hedef daha önce de temas kurulan Nakamba.

    İNGİLİZLER'LE PAZARLIK SÜRÜYOR
    Aslan'ın 6 numaraya oynayan A.Villa'nın Zimbabveli orta saha için yeni bir teklif hazırladığı öğrenildi. Oyuncuyu kiralamak isteyen Galatasaray, İngiliz ekibiyle ile temaslarını sürdürüyor.

    TERİM YAKINDAN TAKİP EDİYOR
    Transferin 2-3 gün içinde netleşmesi bekleniyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de Nakamba ismine oldukça sıcak baktığı ve gelişmeleri yakından takip ettiği öğrenildi.

    DİĞER ADAY İSE CAMPUZANO
    Nakamba bu sezon A.Villa'da sadece 2 maçta görev aldı. Aston Villa Teknik Direktörü Dean Smith ona lig maçında görev vermedi. G.Saray'da ön libero Jorman Campuzano da listede.
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