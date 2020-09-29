TERİM YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Transferin 2-3 gün içinde netleşmesi bekleniyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de Nakamba ismine oldukça sıcak baktığı ve gelişmeleri yakından takip ettiği öğrenildi.

DİĞER ADAY İSE CAMPUZANO

Nakamba bu sezon A.Villa'da sadece 2 maçta görev aldı. Aston Villa Teknik Direktörü Dean Smith ona lig maçında görev vermedi. G.Saray'da ön libero Jorman Campuzano da listede.