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    • Spor
    • 29.09.2020 Gazete
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    ’da büyük kriz! mağlubiyetinin ardından fatura kime kesilecek?

    deplasmanında ağır bir yenilgi alan ’ta büyük kriz yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar’da adeta yer yerinden oynamış durumda. Bir türlü lerin bitmemesine sinirlenen ile bazı yöneticilerin arasında yaşanıyor. Yalçın ile Başkan Çebi arasında da sert rüzgarlar esiyor.

    Kartal’da büyük kriz!

    deplasmanında ağır bir yenilgi alan 'ta büyük kriz yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar'da adeta yer yerinden oynamış durumda.

    SERT RÜZGARLAR ESİYOR
    Bir türlü lerin bitmemesine sinirlenen ile bazı yöneticilerin arasında yaşanıyor. Yalçın ile Başkan Çebi arasında da sert rüzgarlar esiyor.

    PARA CEZASI DA GÜNDEMDE
    4-1'lik yenilgiye çok sinirlenen Çebi'nin Lens ve Umut'tan sonra Ljajic ve Vida'yı da kadro dışı bırakmayı düşündüğü öğrenildi. Bazı futbolculara da para cezası verilmesi gündemde.

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    Haberler Spor Kartal’da büyük kriz! Konyaspor mağlubiyetinin ardından fatura kime kesilecek?
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