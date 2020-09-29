Konya deplasmanında ağır bir yenilgi alan Beşiktaş'ta büyük kriz yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar'da adeta yer yerinden oynamış durumda.

SERT RÜZGARLAR ESİYOR

Bir türlü transferlerin bitmemesine sinirlenen Sergen Yalçın ile bazı yöneticilerin arasında soğuk savaş yaşanıyor. Yalçın ile Başkan Çebi arasında da sert rüzgarlar esiyor.

PARA CEZASI DA GÜNDEMDE

4-1'lik yenilgiye çok sinirlenen Çebi'nin Lens ve Umut'tan sonra Ljajic ve Vida'yı da kadro dışı bırakmayı düşündüğü öğrenildi. Bazı futbolculara da para cezası verilmesi gündemde.