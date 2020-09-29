BAŞAKŞEHİR KÖŞEYE SIKIŞTI

Başakşehir yönetimi Edin Visca sezon sonunda serbest kalacağı için köşeye sıkışmış durumda. Fenerbahçe ise yaşanan krizini fırsata çevirmek için hemen kolları sıvadı.

BU KEZ BİTİRMEYE KARARLI

Kısa süre içinde Başakşehir'in kapısını çalma kararı alan Sarı-Lacivertliler'in para ve futbolcu teklifi yapacağı öğrenildi. Yönetim bu kez Edin Visca'yı bitirmeye kararlı.