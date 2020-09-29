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    • Spor
    • 29.09.2020 Gazete
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    Yılın bombası patlıyor! 'den Edin Visca harekatı

    ’in şampiyonu olan yılın bombasını patlatıyor. Sarı-Lacivertliler, ’in süper yıldızı Edin Visca için düğmeye bastı. Alınan bilgilere göre Boşnak futbolcu, Karagümrük yenilgisinin ardından ayrılık talebini kulübe iletti.

    Edin Visca harekatı

    Süper Lig'in transfer şampiyonu olan Fenerbahçe yılın bombasını patlatıyor. Sarı-Lacivertliler, Medipol Başakşehir'in süper yıldızı Edin Visca için düğmeye bastı. Alınan bilgilere göre Boşnak futbolcu, Karagümrük yenilgisinin ardından ayrılık talebini kulübe iletti.

    SÖZLEŞMESİNİ UZATMIYOR
    Teknik direktör Okan Buruk'un da bu talep sonrası Visca'nın gidişine onay verdiği belirendi. 1 yıl sözleşmesi kalan yıldız oyuncu, yeni sözleşme talebini de geri çevirdi.

    BAŞAKŞEHİR KÖŞEYE SIKIŞTI
    Başakşehir yönetimi Edin Visca sezon sonunda serbest kalacağı için köşeye sıkışmış durumda. Fenerbahçe ise yaşanan krizini fırsata çevirmek için hemen kolları sıvadı.

    BU KEZ BİTİRMEYE KARARLI
    Kısa süre içinde Başakşehir'in kapısını çalma kararı alan Sarı-Lacivertliler'in para ve futbolcu teklifi yapacağı öğrenildi. Yönetim bu kez Edin Visca'yı bitirmeye kararlı.
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