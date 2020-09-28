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    • Spor
    • 28.09.2020 Gazete
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    'da kritik gün Çarşamba! için Fırtına ısrarcı

    stoper inde sona yaklaştı. bu hafta stoper transferini sonlandırmak istiyor. ’dan vazgeçen Fırtına, ekibi Midtjylland’da forma giyen ’da ısrarcı.

    Kritik gün çarşamba

    stoper inde sona yaklaştı. bu hafta stoper transferini sonlandırmak istiyor. 'dan vazgeçen Fırtına, ekibi Midtjylland'da forma giyen 'da ısrarcı.

    MAÇTAN SONRA GÖRÜŞELİM
    Sviatchenko için kritik gün Çarşamba. Daha önce görüşülen oyuncu, "Şampiyonlar Ligi'nde takımımı bir üst tura çıkartmak istiyorum. Sonra görüşebiliriz" demişti.

    2.5 MİLYON EURO İSTİYOR
    Midtjylland Çarşamba günü S.Prag ile Devler Ligi'nde karşılaşacak. 28 yaşındaki stoper bu maç sonrası kararını verecek. Midtjylland 2.5 milyon Euro istiyor.

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