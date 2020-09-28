Trabzonspor stoper transferinde sona yaklaştı. Yönetim bu hafta stoper transferini sonlandırmak istiyor. Vitor Hugo'dan vazgeçen Fırtına, Danimarka ekibi Midtjylland'da forma giyen Erik Sviatchenko'da ısrarcı.

MAÇTAN SONRA GÖRÜŞELİM

Sviatchenko için kritik gün Çarşamba. Daha önce görüşülen oyuncu, "Şampiyonlar Ligi'nde takımımı bir üst tura çıkartmak istiyorum. Sonra görüşebiliriz" demişti.

2.5 MİLYON EURO İSTİYOR

Midtjylland Çarşamba günü S.Prag ile Devler Ligi'nde karşılaşacak. 28 yaşındaki stoper bu maç sonrası kararını verecek. Midtjylland 2.5 milyon Euro istiyor.