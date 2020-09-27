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    • 28.09.2020 06:38
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    ’nın acı günü: Annesi hayatını kaybetti

    ’ın Uruguaylı file bekçisi ’nın annesi vefat etti. Sarı-kırmızılı kulüp Muslera’nın annesi için yayımladığı taziye mesajında, "Muslera ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

    İHA
    Fernando Muslera’nın acı günü
    'ın Uruguaylı file bekçisi 'nın annesi vefat etti.





    Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'nın annesi Norma hayatını kaybetti. Uruguaylı file bekçisi, annesini görmek için izin almıştı.



    SABIR VE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ
    Sarı-kırmızılılar, Muslera'nın annesi için yayımladığı taziye mesajında, "Kaptanımız Fernando Muslera'nın değerli annesinin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Muslera ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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