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    • Spor
    • 27.09.2020 Gazete
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    1 puanı 90+1’de kurtardı

    ’in 3. haftasında sahasında FK ile 2-2 berabere kaldı. Gaziantep 7. dakikada Muhammet ile öne geçerken Göztepe 50’de Soner, 61’de Ideye ile 2-1’i yakaladı. 90+1’de Maxim penaltıdan G.Antep’e 1 puanı getirdi.

    Gaziantep 1 puanı 90+1’de kurtardı

    'in 3. haftasında sahasında FK ile 2-2 berabere kaldı. Gaziantep 7. dakikada Muhammet ile öne geçerken Göztepe 50'de Soner, 61'de Ideye ile 2-1'i yakaladı. 90+1'de Maxim penaltıdan G.Antep'e 1 puanı getirdi.

    ERZURUMSPOR'DAN 3 GOLLÜ GALİBİYET
    Erzurumspor, deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı. Mavi-Beyazlılar'a karşılaşmada 3 puanı getiren golleri 42'de Rashad, 45'te Novikas ve 90'da İbrahim Sissoko kaydetti. Kayseri'nin tek sayısı ise Henrique'den geldi.

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