Gaziantep 1 puanı 90+1’de kurtardı

Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe sahasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Gaziantep 7. dakikada Muhammet ile öne geçerken Göztepe 50'de Soner, 61'de Ideye ile 2-1'i yakaladı. 90+1'de Maxim penaltıdan G.Antep'e 1 puanı getirdi.

ERZURUMSPOR'DAN 3 GOLLÜ GALİBİYET

Erzurumspor, deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı. Mavi-Beyazlılar'a karşılaşmada 3 puanı getiren golleri 42'de Rashad, 45'te Novikas ve 90'da İbrahim Sissoko kaydetti. Kayseri'nin tek sayısı ise Henrique'den geldi.