Fenerbahçe'de transfer hamleleri devam ediyor. Mbwana Samatta'yı kadrosuna katarak flaş bir transfere imza atan Fenerbahçe, bir santrfor daha alacak.

SÖZLEŞME 1+1 YILLIK OLACAK

Bu ismin ise Papiss Cisse olduğu bildirildi. Teknik direktör Erol Bulut ile Alanya'da harika bir sezon geçiren Senegalli santrfor ile büyük ölçüde anlaşma sağlandığı bilgisi geldi. Cisse'nin tranfserinin hafta içinde tamamlanacağı ve kendisiyle 1+1 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

GEÇEN SEZON TOPLAM 26 GOL ATTI

Cisse'nin menajerinin 2 yıllık sözleşme talep ettiği ancak 1+1 yıllık sözleşmede karar kılındığı da ifade edildi. 35 yaşındaki Senegalli yıldız, geçtiğimiz sezon ligde 22, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 gole imza atmıştı. Cisse uzun yıllar Premier Lig'de Newcastle United forması da giymişti.