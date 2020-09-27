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    • Spor
    • 27.09.2020 Gazete
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    Cisse'yi bu hafta bitiriyor

    'de hamleleri devam ediyor. Mbwana Samatta’yı kadrosuna katarak flaş bir transfere imza atan Fenerbahçe, bir santrfor daha alacak. Bu ismin ise olduğu bildirildi. Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki Alanya'da harika bir sezon geçiren Senegalli santrfor ile büyük ölçüde anlaşma sağlandığı bilgisi geldi.

    Cisse bu hafta bitiyor

    Fenerbahçe'de hamleleri devam ediyor. Mbwana Samatta'yı kadrosuna katarak flaş bir transfere imza atan Fenerbahçe, bir santrfor daha alacak.

    SÖZLEŞME 1+1 YILLIK OLACAK
    Bu ismin ise Papiss Cisse olduğu bildirildi. Teknik direktör Erol Bulut ile Alanya'da harika bir sezon geçiren Senegalli santrfor ile büyük ölçüde anlaşma sağlandığı bilgisi geldi. Cisse'nin tranfserinin hafta içinde tamamlanacağı ve kendisiyle 1+1 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

    GEÇEN SEZON TOPLAM 26 GOL ATTI
    Cisse'nin     menajerinin 2 yıllık sözleşme talep ettiği ancak 1+1 yıllık sözleşmede karar kılındığı da ifade edildi. 35 yaşındaki Senegalli yıldız, geçtiğimiz sezon ligde 22, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 gole imza atmıştı. Cisse uzun yıllar Premier Lig'de Newcastle United forması da giymişti.

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