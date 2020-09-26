Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 26.09.2020 17:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.09.2020 17:32
    ABONE OL

    Son dakika: 'da koronavirüs şoku! 20 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı turnuvadan çekildi

    Son dakika haberi... 20 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, 2 oyuncunun Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Avrupa Şampiyonası'ndan çekildi.

    Milli Takım'da koronavirüs şoku!

    20 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, 2 oyuncunun Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Avrupa Şampiyonası'ndan çekildi. Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    26 Eylül – 04 Ekim 2020 tarihleri arasında Çekya'nın Brno kentinde düzenlenecek U20 Erkekler Voleybol Avrupa Şampiyonası için Çekya'da bulunan 20 Yaş Altı Genç Erkek ımıza, 24 Eylül 2020 günü Covid-19 testi yapılmıştır.

    Çekya'ya gitmeden önce milli sporculara yapılan 2 test sonucunun negatif çıkmasına rağmen Çekya'da yapılan testler neticesinde, iki sporcumuzun Covid-19 testi pozitif olarak sonuçlanmıştır.

    Takımımızda bulunan pozitif vakalar nedeniyle 20 Yaş Altı Genç Erkek Milli Takımımız, Çekya hükümeti ve CEV'in almış olduğu karar sonrası turnuvadan çekilmek zorunda kalmış, gerekli tedavi ve izolasyon süreci için ülkemize geri dönmüşlerdir.

    Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.

    Türkiye Voleybol Federasyonu

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Son dakika: Milli Takım'da koronavirüs şoku! 20 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı turnuvadan çekildi
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri