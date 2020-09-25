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    • Spor
    • 25.09.2020 Gazete
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    Zlatan Ibrahimovic’in Covid testi pozitif (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Milan kulübü İsveçli golcü futbolcusu ’in yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. 38 yaşındaki forvetin hemen evinde karantina altına alındığı belirtildi. Milan önceki gün de ’nin testinin pozitif çıktığını duyurulmuştu.

    Zlatan Ibrahimovic’in Covid testi pozitif

    Milan kulübü İsveçli golcü futbolcusu 'in yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. 38 yaşındaki forvetin hemen evinde karantina altına alındığı belirtildi. Milan önceki gün de 'nin testinin pozitif çıktığını duyurulmuştu.

    UEFA SÜPER KUPA'NIN SAHİBİ BAYERN MÜNİH
    Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Bayern Münih, UEFA Süper Kupa Finali'nde Avrupa Ligi Şampiyonu Sevilla'yı uzatmalar neticesinde 2-1 mağlup etti. Süper Kupa'yı müzesine götüren Bayern, bu sezon 4. kupayı müzesine götürerek önemli bir başarıya imza attı.

    Red Bull Sky Tour'un kapanışı Antep'teydi
    'de daha önce de gözlerin gökyüzüne çevrilmesini sağlayan Red Bull pilotu Dario Costa, bu kez Gaziantep'teki Teknofest'te hız ve dengeyi akrobatik uçuşlarıyla birleştirdiği benzersiz bir uçuş performansı sergiledi. İtalyan pilot, müthiş gösteri uçuşuyla Marmaris ve İstanbul'dan sonra Gaziantep semalarını da ele geçirdi.

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    Haberler Spor Zlatan Ibrahimovic’in Covid testi pozitif (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
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