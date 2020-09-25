Zlatan Ibrahimovic’in Covid testi pozitif (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Milan kulübü İsveçli golcü futbolcusu Zlatan İbrahimovic'in yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. 38 yaşındaki forvetin hemen evinde karantina altına alındığı belirtildi. Milan önceki gün de Leo Duarte'nin testinin pozitif çıktığını duyurulmuştu.

UEFA SÜPER KUPA'NIN SAHİBİ BAYERN MÜNİH

Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Bayern Münih, UEFA Süper Kupa Finali'nde Avrupa Ligi Şampiyonu Sevilla'yı uzatmalar neticesinde 2-1 mağlup etti. Süper Kupa'yı müzesine götüren Bayern, bu sezon 4. kupayı müzesine götürerek önemli bir başarıya imza attı.

Red Bull Sky Tour'un kapanışı Antep'teydi

Türkiye'de daha önce de gözlerin gökyüzüne çevrilmesini sağlayan Red Bull pilotu Dario Costa, bu kez Gaziantep'teki Teknofest'te hız ve dengeyi akrobatik uçuşlarıyla birleştirdiği benzersiz bir uçuş performansı sergiledi. İtalyan pilot, müthiş gösteri uçuşuyla Marmaris ve İstanbul'dan sonra Gaziantep semalarını da ele geçirdi.