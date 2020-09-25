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    • 25.09.2020 10:27
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    Son dakika: Mbwana Samatta ini 'a bildirdi! İşte alacağı ücret

    Son dakika haberine göre, dönemine hızlı bir giriş yapan , 6 milyon Euro bonservis ve 750 bin Euro bonuslar karşılığında Samatta’yı transfer ettiğini 'a bildirdi.

    İHA
    Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi!
    , 6 milyon Euro bonservis ve 750 bin Euro bonuslar karşılığında Samatta'yı ettiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na () bildirdi.





    ALACAĞI ÜCRET BELLİ OLDU
    Sarı-lacivertli kulüp tarafından konuya ilişkin KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta'nın 31.05.2021 tarihine kadar kiralanması ve sözleşme sonunda transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Aston Villa FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak ise sözleşme boyunca 6.000.000 Avro ödenecektir. Transfer bedeline ilaveten, sportif sonuçlarımıza bağlı olarak azami 750.000 Avro bonus bedeli Aston Villa FC Kulübüne ödenecektir.

    FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri her iki kulüp tarafından eşit oranda paylaşılacaktır"     ifadelerine yer verildi.

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