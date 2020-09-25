MAAŞI 1.2 MİLYON EURO!

Alınan bilgilere göre Trabzonspor, 29 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık resmi sözleşme imzalayacak. Vitor Hugo'ya ise yıllık 1.2 milyon Euro garanti ücret ödeneceği ifade ediliyor.