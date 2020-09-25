Transfer bombalarını üst üste patlatmaya başlayan Trabzonspor'da Vitor Hugo da bitiyor. Brezilyalı savunmacıyla her konuda anlaşma sağlayan Bordo- Mavililer uzun pazarlıkların ardından Palmeiras'ı da ikna etti. Hugo'nun bugün Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
MAAŞI 1.2 MİLYON EURO!
Alınan bilgilere göre Trabzonspor, 29 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık resmi sözleşme imzalayacak. Vitor Hugo'ya ise yıllık 1.2 milyon Euro garanti ücret ödeneceği ifade ediliyor.
İKİ STOPERE YOL GÖZÜKTÜ
Hugo için Palmeiras'a 3.5 milyon Euro bonservis ücreti verileceği belirtiliyor.
Trabzonspor yönetiminin Hugo hamlesi sonrası Hosseini ve Gaston Campi ile yolları ayırmak için düğmeye basacağı öğrenildi.