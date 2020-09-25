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    • Spor
    • 25.09.2020 Gazete
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    Tanzanya canavarı! Samatta taraftarını coşturacak

    nihayet nokta atış santrfor ini gerçekleştirdi. Tanzanyalı golcü Samatta’yı ’a getiren Sarı-Lacivertli kurmaylar dün yıldız oyuncunun transferini ’a bildirdi. Teknik patron ’yı hazır bulursa derbisinde sahaya sürecek.

    Tanzanya canavarı

    Fenerbahçe nihayet nokta atış santrfor transferini gerçekleştirdi. Tanzanyalı golcü Samatta'yı İstanbul'a getiren Sarı-Lacivertli kurmaylar dün yıldız oyuncunun transferini KAP'a bildirdi. Teknik patron Erol Bulut Samatta'yı hazır bulursa Galatasaray derbisinde sahaya sürecek.

    TANZANYA'NIN 1 NUMARASI
    Mbwana Samatta ülkesi Tanzanya'nın en ünlü kişisi olarak biliniyor. İngiltere Premier Lig'e transfer olduğunda Aston Villa formasıyla çıktığı ilk maçı ülkesinde 3 milyon kişi izledi.

    SÜRATİ VE FİZİK GÜCÜ İLE VURUYOR
    Astom Villa'nın Genk'ten 10 milyon 50 bin Euro ödeyerek ocak ayındaki ara transferde kadrosuna kattığı Samatta müthiş sürati ve üstün fizik gücü ile tanınıyor. Golcü ve aynı zamanda yıpratıcı.

    FENERBAHÇE TAPUSUNU ALDI!
    Samatta İngiltere'de çok başarılı olamadı ama 2018/19 sezonunda Belçika Ligi'nde 32 gol attı. 27 yaşındaki Samatta'yı bonservisiyle alan Fenerbahçe bir golcü daha alacak.
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