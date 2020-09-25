SÜRATİ VE FİZİK GÜCÜ İLE VURUYOR

Astom Villa'nın Genk'ten 10 milyon 50 bin Euro ödeyerek ocak ayındaki ara transferde kadrosuna kattığı Samatta müthiş sürati ve üstün fizik gücü ile tanınıyor. Golcü ve aynı zamanda yıpratıcı.

FENERBAHÇE TAPUSUNU ALDI!

Samatta İngiltere'de çok başarılı olamadı ama 2018/19 sezonunda Belçika Ligi'nde 32 gol attı. 27 yaşındaki Samatta'yı bonservisiyle alan Fenerbahçe bir golcü daha alacak.