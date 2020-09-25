Fenerbahçe'de gelenler olduğu kadar gidecekeler için de hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, 1 yıllık daha kiralık sözleşmesi bulunan Garry Rodrigues ile yolları ayırmak üzere.

Yıldız oyuncuyla Yunanistan'ın güçlü takımlarından Olympiakos'un yakından ilgilendiği öğrenildi.

Yunan medyası, Rodrigues'in Olympiakos'un Rodrigues'te çok ısrarcı olduğunu yazdı. Bu arada Dirar ile yolların ayrılması da an meselesi... Fransa Ligi'nden bazı takımların Faslı sağ kanat oyuncusuyla yakından ilgileniyor. Yönetimin Dirar ile yolları ayırması an meselesi.