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    • Spor
    • 25.09.2020 Gazete
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    ve gitti gidiyor!

    'de gelenler olduğu kadar gidecekeler için de hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, 1 yıllık daha kiralık sözleşmesi bulunan ile yolları ayırmak üzere. Yıldız oyuncuyla 'ın güçlü takımlarından 'un yakından ilgilendiği öğrenildi.

    Rodrigues ve Dirar gitti gidiyor!

    'de gelenler olduğu kadar gidecekeler için de hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, 1 yıllık daha kiralık sözleşmesi bulunan Garry Rodrigues ile yolları ayırmak üzere.

    Yıldız oyuncuyla Yunanistan'ın güçlü takımlarından 'un yakından ilgilendiği öğrenildi.

    Yunan medyası, Rodrigues'in Olympiakos'un Rodrigues'te çok ısrarcı olduğunu yazdı. Bu arada Dirar ile yolların ayrılması da an meselesi... Fransa Ligi'nden bazı takımların Faslı sağ kanat oyuncusuyla yakından ilgileniyor. Yönetimin ile yolları ayırması an meselesi.

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