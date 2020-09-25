Fenerbahçe'nin santrfor mevkisi için listesinde 3 isim var. Bunlar Porto'da forma giyen Ze Luis, geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da çok başarılı bir sezon geçiren Papiss Cisse ve şu anda boşta olan Kamerunlu yıldız Choupo Moting.

Bu oyunculardan birisinin çubuklu formayı giymesi çok yakın. Kanat için de 3 aday var. Bunlar da Romalı Diego Perotti, Bordeaux'da forma giyen Samuel Kalu ve Portekiz Ligi'de Braga'da top kuşturan Fabio Martins. Bu oyuncular için en çok temas Perotti ile kurulmuştu.