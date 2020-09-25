Porto'da forma giydiği dönemde dizinden ciddi sakatlıklar yaşayan ve son iki sezonda 21 maçta forma giyebilen 28 yaşındaki forvete yapılan sıkı kontrolün ardından raporların uzman doktorlar tarafından detaylı bir biçimde incelendiği öğrenildi.

Ayrıca uzmanların, Aboubakar'ın sakatlığı ile ilgili Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye detaylı bir rapor sunduğu ve konuyla ilgili son kararın Çebi tarafından verileceği öne sürüldü.

Aboubakar'ın durumu ile ilgili dün kulüpten bir bilgilendirme yapılmaması bu transfer için soru işareti oluştururken, Siyah-Beyazlı yönetimin Kamerunlu forvetle sözleşme imzalanması durumunda sakatlık için özel bir madde koydurması bekleniyor.