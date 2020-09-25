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    • Spor
    • 25.09.2020 Gazete
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    Ah be Kartalım! , Portekiz ekibi ’ye kaybetti

    , 3. eleme turunda 1-1 sona eren maçın penaltı atışlarında 'ye 4-2 yenildi ve Avrupa kupalarına veda etti. Beşiktaş, Avrupa kupalarında son dönemdeki kazanamama sıkıntısını Rio Ave karşısında da yaşadı.

    Ah be Kartalım!

    Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu maçında Rio Ave'ye penaltılarla 5-3 yenilerek elendi. 15. dakikada Necip Uysal'ın arka direğe yaptığı ortayı Güven Yalçın kafayla ağlara yolladı: 1-0. 34'te Dorukhan'ın vuruşunda top direkten döndü.

    MOREIRA'NIN KAFASI DİREKTE!
    56'da Rio Ave'nin golcüsü Bruno Moreira'nın kafa vuruşu direkten dışarı çıktı. 85'te Mane'nin ortasında Rio Ave'li Bruno Moreira kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi: 1-1.

    NE YAPTIN BERNARD MENSAH
    89'da Gökhan'ın pasıyla Mensah savunma arkasına sarktı. Kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Top az farkla yandan auta gitti. Uzatmalarda iki takım da gol bulmayı başaramadı.

    WELLINGTON VE LARİN KAÇIRDI
    Penaltılarda Beşiktaş Mensah ve Gökhan ile goller bulurken Welington ve Larin ise penaltıdan yararlanamadı. Rio Ave ise penaltı atışlarında Moreira, Santos, Jambor ve Reis ile başarılı oldu.
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