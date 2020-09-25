NE YAPTIN BERNARD MENSAH

89'da Gökhan'ın pasıyla Mensah savunma arkasına sarktı. Kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Top az farkla yandan auta gitti. Uzatmalarda iki takım da gol bulmayı başaramadı.

WELLINGTON VE LARİN KAÇIRDI

Penaltılarda Beşiktaş Mensah ve Gökhan ile goller bulurken Welington ve Larin ise penaltıdan yararlanamadı. Rio Ave ise penaltı atışlarında Moreira, Santos, Jambor ve Reis ile başarılı oldu.