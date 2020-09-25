Cimbom Avrupa'da doludizgin. Sarı- Kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda sahasında karşılaştığı Hırvatistan'ın Hajduk Split takımını 2-0 mağlup etti ve adını Play-off turuna yazdırdı.
Maçın 26. dakikasında Ömer'in kullandığı kornerde Marcao'nun kafa vuruşu üstten auta gitti. 41'de ise Linnes'in ortasında Diagne'nin vuruşu üstten dışarı çıktı ve ilk yarı golsüz sona erdi.
BELHANDA ASLAN'I ÖNE GEÇİRDİ
52. dakikada Ömer Bayram'ın pasında Diagne'nin penaltı noktası üzerinde yaptığı vuruş savunmadan döndü. 53'te Feghouli'nin pasında Babel ceza sahası içinde müsait pozisyonda net bir fırsatı harcadı.
55'te gelişen Hajduk atağında Caktas, arka direkte topu auta gönderdi. 71'de oyuna giren Belhanda, 77'de Emre Taşdemir'in pasında düzgün bir vuruşla Aslan'ı 1-0 öne geçirdi.
RAKİP RANGERS OLDU
86'da gecenin yıldızı Marcao'nun asistinde Babel maçın skorunu tayin etti. Galatasaray, Hajduk engelini geçerek Avrupa Ligi Play-Off turunda Rangers ile eşleşti. Sarı-Kırmızılılar, tek maç üzerinden oynanacak olan turda Rangers'la 1 Ekim'de deplasmanda karşılaşacak.