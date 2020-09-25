55'te gelişen Hajduk atağında Caktas, arka direkte topu auta gönderdi. 71'de oyuna giren Belhanda, 77'de Emre Taşdemir'in pasında düzgün bir vuruşla Aslan'ı 1-0 öne geçirdi.

RAKİP RANGERS OLDU

86'da gecenin yıldızı Marcao'nun asistinde Babel maçın skorunu tayin etti. Galatasaray, Hajduk engelini geçerek Avrupa Ligi Play-Off turunda Rangers ile eşleşti. Sarı-Kırmızılılar, tek maç üzerinden oynanacak olan turda Rangers'la 1 Ekim'de deplasmanda karşılaşacak.