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    • 23.09.2020 13:40
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    Son dakika haberi... - derbisinin hakemi oldu

    Son dakika haberi... (TFF), 3. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Buna göre, Süper Lig'in 3. haftasında ile arasında yapılacak derbiyi hakem yönetecek. İşte Süper Lig'in 3.haftasının hakemleri...

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 27 Eylül Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbiyi Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mehmet Cem Satman üstlenecek. Derbinin dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak

    Türiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

    2020-2021 Sezonu Süper Lig 3. Hafta karşılaşmaları ve TFF 1. Lig 3. Hafta karşılaşmaları 25, 26, 27 ve 28 Eylül'de, Misli.com 2. Lig 2. Hafta karşılaşmaları ve Misli.com 3. Lig 2. Hafta karşılaşmaları ise 25 ve 26 Eylül'de oynanacak.

    Karşılaşma programları şöyle:

    Haftanın görev alan hakemleri şöyle:

    25 Eylül Cuma

    20:00 Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir (Ali Şansalan)

    26 Eylül Cumartesi

    13:30 Hes Kablo Kayserispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Tugay Kaan Numanoğlu)

    16:00 Atakaş Hatayspor Kasımpaşa (Hüseyin Göçek)

    16:00 Göztepe - Gaziantep Futbol Kulübü (Yasin Kol)

    19:00 Trabzonspor - Yeni Malatyaspor (Özgür Yankaya)

    27 Eylül Pazar

    13:30 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor (Fırat Aydınus)

    16:00 Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü (Arda Kardeşler)

    16:00 İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş (Abdulkadir Bitigen)

    19:00 Galatasaray - Fenerbahçe (Ali Palabıyık)

    28 Eylül Pazartesi

    20:00 Fraport-Tav Antalyaspor - Yukatel Denizlispor (Halis Özkahya)
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