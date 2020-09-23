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    • 23.09.2020 15:32
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    • 23.09.2020 15:32
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    maçı ne zaman saat kaçta? ?

    hangi kanalda? ne zaman saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Beşiktaş’ın rakibi Portekiz ekibi Rio Ave olacak. İstanbul’da oynanacak karşılaşmada Kara Kartal tur arayacak. Futbolseverler de Beşiktaş – Rio Ave maçının tarihini, saatini ve yayıncı kuruluş bilgilerini araştırıyor.

    takvim.com.tr
    Beşiktaş Rio Ave maçı ne zaman saat kaçta? Beşiktaş Rio Ave hangi kanalda?

    Beşiktaş Rio Ave hangi kanalda? Beşiktaş Rio Ave maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi macerası başlıyor. Siyah beyazlı ekip 3. eleme turunda Portekiz ekibi Rio Ave ile kozlarını paylaşacak. Beşiktaşlı taraftarlar da takımlarının maçının ne zaman olduğunu araştırıyor. Peki, Beşiktaş Rio Ave maçı ne zaman saat kaçta? Beşiktaş Rio Ave hangi kanalda?

    BEŞİKTAŞ RİO AVE MAÇI NE ZAMAN?

    24 Eylül 2020 Perşembe günü oynanacak olan maç Türkiye saati ile 20:00'de başlayacak.

    BEŞİKTAŞ RİO VE MAÇI HANGİ KANALDA?

    Mücadelenin yayıncı kuruluşu ise Spor Smart olacak.

    DANİEL SİEBERT DÜDÜK ÇALACAK!

    Temsilcimiz Beşiktaş'ın sahaya çıkacağı mücadeleyi Alman Futbol Federasyonundan Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Florian Badstübner yapacak.

    RAKİP TAKIMIN KAMP KADROSU BELLİ OLDU!

    Portekiz'in Porto şehrinden kalkan özel uçakla saat 21.45'te İstanbul Havalimanı'na gelen Rio Ave takımı kamp yapacağı otele doğru hareket etti. Kieszek, Leo Vieira, Carlos, Reis, Monte, Borevkovic, Amaral, Ivo Pinto, Santos, Costinha, Augusto, Tarantini, Geraldes, Piazon, Jambor, Meshino, Moreira, Mane, Gabriel, Lopes gibi isimler Portekiz temsilcinin kamp kadrosunda yer alıyor.
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    Haberler Spor Beşiktaş Rio Ave maçı ne zaman saat kaçta? Beşiktaş Rio Ave hangi kanalda?
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