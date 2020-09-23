Beşiktaş Rio Ave hangi kanalda? Beşiktaş Rio Ave maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi macerası başlıyor. Siyah beyazlı ekip 3. eleme turunda Portekiz ekibi Rio Ave ile kozlarını paylaşacak. Beşiktaşlı taraftarlar da takımlarının maçının ne zaman olduğunu araştırıyor. Peki, Beşiktaş Rio Ave maçı ne zaman saat kaçta? Beşiktaş Rio Ave hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ RİO AVE MAÇI NE ZAMAN?

24 Eylül 2020 Perşembe günü oynanacak olan maç Türkiye saati ile 20:00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ RİO VE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadelenin yayıncı kuruluşu ise Spor Smart olacak.