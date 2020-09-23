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    • Spor
    • 23.09.2020 Gazete
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    Portekiz basınından flaş transfer iddiası! Aslan'a

    Portekiz'de günlük gazetelerden biri olan Record’un haberine göre , Interli için devreye girdi. Futbolcunun, Inter ile yollarının ayrılmasının beklendiği öne sürüldü.

    Aslan'a süper Mario

    Portekiz'de günlük gazetelerden biri olan Record'un haberine göre , Interli için devreye girdi. Futbolcunun, Inter ile yollarının ayrılmasının beklendiği öne sürüldü.

    MOSKOVA'DA KİRALIK OYNADI
    Joao Mario, geçen sezonu Rus ekibi Lokomotiv Moskova'da geçirdi. 27 yaşındaki futbolcu, 22 maçta 1 gol attı ve 5 de asist yaptı. Merkez orta saha, 10 numara ve sağ açık pozisyonlarında oynayabilen Joao Mario'nun Transfermarkt verilerine göre; güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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    Haberler Spor Portekiz basınından flaş transfer iddiası! Aslan'a Joao Mario
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