Portekiz'de günlük gazetelerden biri olan Record'un haberine göre Galatasaray, Interli Joao Mario için devreye girdi. Futbolcunun, Inter ile yollarının ayrılmasının beklendiği öne sürüldü.

MOSKOVA'DA KİRALIK OYNADI

Joao Mario, geçen sezonu Rus ekibi Lokomotiv Moskova'da geçirdi. 27 yaşındaki futbolcu, 22 maçta 1 gol attı ve 5 de asist yaptı. Merkez orta saha, 10 numara ve sağ açık pozisyonlarında oynayabilen Joao Mario'nun Transfermarkt verilerine göre; güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olarak gösteriliyor.