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    • 22.09.2020 22:05
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    'dan ters köşe! bombasını patlatıyor

    eski yıldızı 'ı yeniden etmek için harekete geçti. Kamerunlu golcünün transferi için Porto'ya bonservis ödemek istemeyen Beşiktaş, Aboubakar'ın sözleşmesini feshetmesini bekliyor.

    Beşiktaş Vincent Aboubakar bombasını patlatıyor

    Yaz transfer döneminin henüz başlarında Burak Yılmaz'ı Fransız ekibi Lille'e gönderen Beşiktaş'ta forvet arayışları hız kesmeden sürüyordu.

    İlk 11'e ambargo koyacak golcü bir oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlı ekip, Nikola Kalinic, Ze Luis, Balotelli ve Vincent Aboubakar gibi isimleri gündemine almıştı.

    Kalinic'i kadrosuna katmaya çok yaklaşan Kara Kartal, ters köşe yaparak eski futbolcusu Vincent Aboubakar'ın transferinde büyük gelişme kat etti.

    ÖNCE BONSERVİS SONRA SAĞLIK KONTROLÜ
    Kamerunlu golcünün transferi için Porto'ya bonservis ödemek istemeyen Beşiktaş, Aboubakar'ın sözleşmesini feshetmesini bekliyor.

    28 yaşındaki golcü bonservisini aldıktan hemen sonra sağlık kontrolüne girecek ve siyah-beyazlı ekibe imzayı atacak.
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