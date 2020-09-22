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    • 22.09.2020 22:08
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    li yolunda!

    geçtiğimiz sezon 2 yıllığına kiraladığı 'ten istediği verimi alamadı. Yeni hamlelerinin peşinde olan Fenerbahçe, Garry Rodrigues'in ayrılığı için Yunan ekibi 'la anlaştı.

    Garry Rodrigues'in yeni takımı belli oldu

    geçtiğimiz sezon 2 yıllığına kiraladığı 'ten istediği verimi alamadı. 13 futbolcuyu kadrosuna katan Fenerbahçe, iç de de hareketli günler geçiriyor. Vedat Muriqi ve Jailson dahil olmak üzere birçok yıldız ismi gönderen sarı-lacivertliler, yeni bir ayrılığa hazırlanıyor.

    YUNANİSTAN YOLCUSU
    Geçtiğimiz sezon Al Ittihad'dan 2 yıllığına kiralanan Garry Rodrigues'ten beklenen verimi alamayan Sarı Kanarya, Yeşil Burun Adalı futbolcunun transferi için 'la görüşmelere başlamıştı.

    TRT Spor'un haberine göre; Uzun süredir müzakereli sürdüren iki ekip, 28 yaşındaki futbolcunun transferi için her konuda anlaşmaya vardı.

    Garry Rodrigues'in kararını vermesinin ardından imzalar atılacak.

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