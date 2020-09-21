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    • Spor
    • 21.09.2020 Gazete
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    bu hafta 2 bomba patlatıyor

    sezonunun en flaş takımı olan hücum hattına iki takviye daha yapacak. Sarı-Lacivertliler derbisi öncesinde kadrosuna ya iki forvet oyuncusu birden takviye edecek ya da bir golcü, bir kanat transfer edilecek.

    Bu hafta 2 bomba patlıyor

    Transfer sezonunun en flaş takımı olan Fenerbahçe hücum hattına iki takviye daha yapacak. Sarı-Lacivertliler Galatasaray derbisi öncesinde kadrosuna ya iki forvet oyuncusu birden takviye edecek ya da bir golcü, bir kanat transfer edilecek.

    FENER DAHA DA GÜÇLENECEK
    Santrfor için 3 aday var. Bunlar Ze Luis, Samatta ve Papiss Cisse. Kanatlar için ise 2 isim öne çıkıyor.

    Bunlar da Perotti ve Samuel Kalu. Fener taraftarını heyecanlı bir hafta bekliyor.

    YOĞUN TEMASLAR DEVAM EDİYOR
    Forvet     için Ze Luis ve Samatta için yoğun temaslar dün de devam etti.

    Eğer bu iki istenilen maliyete gelinemezse bu sefer Erol Bulut'un Alanya'dan öğrencisi Cisse'ye imza attırılacak.
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