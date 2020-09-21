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    • Spor
    • 21.09.2020 Gazete
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    Fener 2’de 2 peşinde!

    Sezona deplasmanda galibiyetiyle başlayan , ’in 2. haftanın kapanış maçında ligin yeni takımlarından ’u konuk edecek. 'nda saat 20.00'de start alacak maçı yönetecek.

    Fener 2’de 2 peşinde!

    Sezona deplasmanda galibiyetiyle başlayan , 'in 2. haftanın kapanış maçında ligin yeni takımlarından 'u konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda saat 20.00'de start alacak maçı Ümit Öztürk yönetecek. Hatayspor ligin ilk haftasında şampiyon Medipol Başakşehir'i evinde 2-0 yenerek flaş bir başlangıç yapmıştı.

    Her iki takımda da sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Vedat Muric'in Lazio'ya gitmesinin ardından henüz santrfor transfeari yapmayan Fenerbapçe'de yune Frey gol umudu olacak.

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