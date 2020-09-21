Fener 2’de 2 peşinde!

Sezona deplasmanda Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftanın kapanış maçında ligin yeni takımlarından Atakay Hatayspor'u konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda saat 20.00'de start alacak maçı Ümit Öztürk yönetecek. Hatayspor ligin ilk haftasında şampiyon Medipol Başakşehir'i evinde 2-0 yenerek flaş bir başlangıç yapmıştı.

Her iki takımda da sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Vedat Muric'in Lazio'ya gitmesinin ardından henüz santrfor transfeari yapmayan Fenerbapçe'de yune Frey gol umudu olacak.