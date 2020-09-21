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    • Spor
    • 21.09.2020 Gazete
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    resmen ’de (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    ekiplerinden , Roma’da forma giyen milli futbolcumuz ’i kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Genç yıldız, “Her zaman ’de oynama hayalim vardı ve Premier Lig’de sahne almak için harika bir fırsat yakaladım” açıklamasını yaptı.

    Cengiz Ünder resmen Leicester City’de

    ekiplerinden , Roma'da forma giyen milli futbolcumuz 'i kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Genç yıldız, "Her zaman 'de oynama hayalim vardı ve Premier Lig'de sahne almak için harika bir fırsat yakaladım" açıklamasını yaptı.

    VODAFONE MARATONU'NU ATAÇ VE DEMİR KAZANDI
    Vodafone 15. İstanbul Yarı Maratonu tamamlandı. Pandemi ile ilgili üst düzey önlemlerin alındığı ve kısıtlı kontenjan ile 2 bin koşucunun katıldığı yarışı erkeklerde Sezgin Ataç, kadınlarda ise Fatma Demir kazandı.

    RALLİSİ'NDE ZAFER EVANS'IN OLDU
    'te düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı Türkiye Rallisi sona erdi. 15 ülkeden 105 medya mensubunun takip ettiği yarışı, Toyota Gazoo WRT takımı adına yarışan 31 yaşındaki Red Bull sporcusu Büyük Britanyalı Elfyn Evans kazandı.

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    Haberler Spor Cengiz Ünder resmen Leicester City’de (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
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