Premier Lig ekiplerinden Leicester City, Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Genç yıldız, "Her zaman İngiltere'de oynama hayalim vardı ve Premier Lig'de sahne almak için harika bir fırsat yakaladım" açıklamasını yaptı.

VODAFONE MARATONU'NU ATAÇ VE DEMİR KAZANDI

Vodafone 15. İstanbul Yarı Maratonu tamamlandı. Pandemi ile ilgili üst düzey önlemlerin alındığı ve kısıtlı kontenjan ile 2 bin koşucunun katıldığı yarışı erkeklerde Sezgin Ataç, kadınlarda ise Fatma Demir kazandı.

TÜRKİYE RALLİSİ'NDE ZAFER EVANS'IN OLDU

Marmaris'te düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı Türkiye Rallisi sona erdi. 15 ülkeden 105 medya mensubunun takip ettiği yarışı, Toyota Gazoo WRT takımı adına yarışan 31 yaşındaki Red Bull sporcusu Büyük Britanyalı Elfyn Evans kazandı.