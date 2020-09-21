Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 21.09.2020 15:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.09.2020 15:47
    ABONE OL

    Fransa'da gündem oldu! İşte yeni lakabı

    Sezon başında Beşiktaş'tan 'in yolunu tutan , takımının Marsilya ile berabere kaldığı karşılaşmada 40 dakikada 5 kez ofsayta yakalanarak Fransa'da Twitter gündeminde ilk sıraya yükseldi.

    Burak Yılmaz Fransa'da gündem oldu

    Beşiktaş ile yollarını ayırarak Fransa'nın Lille takımına transfer olan Burak Yılmaz, Ligue 1'de dördüncü maçına çıktı.

    Şimdiye kadar 1 asist yapan ve henüz golle tanışamayan tecrübeli futbolcu, Marsilya maçında sık sık ofsayta düşünce Fransız taraftarlar tarafından eleştirildi.

    "BENCE BURAK YILMAZ TÜRKÇE'DE OFSAYT DEMEK"
    Bir taraftar, ilk 40 dakikada 5 kez ofsayta yakalanan ve takımda maç boyunca ofsayta düşen tek futbolcu olan Burak için, "Bence Burak Yılmaz, Türkçe'de ofsayt demek." yorumunda bulundu.

    Fransızlar Burak Yılmaz'a "Ofsayt Yılmaz" lakabını taktı.

    Süper Lig kariyeri boyunca da ofsayt sorununu çözemeyen 35 yaşındaki oyuncu, 1-1 sona eren karşılaşmada 78 dakika sahada kaldı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Burak Yılmaz Fransa'da gündem oldu! İşte yeni lakabı
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri