"BENCE BURAK YILMAZ TÜRKÇE'DE OFSAYT DEMEK"

Bir taraftar, ilk 40 dakikada 5 kez ofsayta yakalanan ve takımda maç boyunca ofsayta düşen tek futbolcu olan Burak için, "Bence Burak Yılmaz, Türkçe'de ofsayt demek." yorumunda bulundu.

Fransızlar Burak Yılmaz'a "Ofsayt Yılmaz" lakabını taktı.

Süper Lig kariyeri boyunca da ofsayt sorununu çözemeyen 35 yaşındaki oyuncu, 1-1 sona eren karşılaşmada 78 dakika sahada kaldı.