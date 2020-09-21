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    • Spor
    • 21.09.2020 Gazete
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    'ın ayak sesleri! Cimbom son şampiyon önünde kritik bir galibiyet aldı

    Cimbom fırtına gibi. Bu sezon oynadığı üç resmi maçı da kazanan , şampiyonluk yarışındaki rakiplerine mesaj yolladı. 14. dakikada 'nun penaltısıyla 1-0 öne geçen Sarı-Kırmızılılar, 76'da ile skoru kopardı.

    Aslan'ın ayak sesleri

    Cimbom fırtına gibi. Sezona 3-1'lik Gaziantep galibiyetiyle başlayan, Avrupa Ligi'nde Neftçi'yi aynı skorla geçen Galatasaray dün de son şampiyon Başak şehir'i deplasmanda 2-0 yendi. 11. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Topun başına geçen Radamel Falcao skoru 1-0 yaptı.

    LUYINDAMA'DAN BÜYÜK HATA
    22. dakikada Luyindama büyük bir hata yaptı. Ancak Marcao son anda tehlikeyi önledi. 52'de Fatih son anda topu alarak mutlak bir golü önledi. 55'te Feghouli vurdu, Mert kurtardı.

    BELHANDA MÜKEMMEL BİTİRDİ
    76. dakikada Cimbom farkı ikiye çıkardı. Diagne golü hazırladı, Babel asisti yaptı, Belhanda ağlara çok şık bıraktı: 0-2. 78. dakikada Diagne mutlak pozisyonda kaleci Mert'i geçemedi.

    FATİH ADETA MUSLERA GİBİYDİ!
    82'de Kerim kafayı vurdu, Fatih müthiş çıkardı. 87'de Diagne'nin şutunu yine Mert kurtardı. 90+3'te Fatih yine gole izin vermedi. Galatasaray böylece 2-0'lık skorla üç puanın sahibi oldu.

    SAKATLIK ŞOKU
    Sezona çok iyi başlangıç yapan isimlerden biri olan Marcelo Saracchi dün sakatlandı. İkinci yarıda kasığından problem yaşayan genç yıldız 59'da yerini Linnes'e bıraktı.

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