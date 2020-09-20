



Denizlispor-Trabzonspor maçına hakem Volkan Bayarslan damga vurdu. 38'de Nwakaeme'nin düşürüldüğü pozisyonda önce penaltıyı veren sonra ise VAR'dan iptal eden Bayarslan 90+4'te ise Serkan Asan'a yapılan net penaltıyı ise görmezden geldi.

Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu sert bir açıklama yaptı.



Sağıroğlu, "Süper Lig'in henüz 2. haftası geride kalmışken takımımız aleyhine yaşanan fahiş hakem kararlarıyla puan ya da puanlarımız çalınmıştır. Takım anlamında eksik olmamız elbette bizi bağlar. Bu bizim sorunumuzdur. Ancak bu eksikliğimiz bahane edilerek hakemlerin, haysiyetsizce bir şekilde aleyhimize verdiği kararları meşrulaştırmaz. Volkan Bayarslan ve VAR Hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun Trabzonspor'a karşı sergiledikleri haysiyetsizce tavır Serdar Tatlı ve MHK üyelerini rahatsız ediyor mu?" dedi.