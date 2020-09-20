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    • Spor
    • 20.09.2020 Gazete
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    'Volkan'ik patlama! spor maçında iki penaltısı verilmeyen 'dan çok sert açıklama

    spor- maçına hakem damga vurdu. 2 net penaltısı verilmeyen spor çok sert bir açıklama yaptı. ’yi yaylım ateşine tuttu...

    'Volkan'ik patlama



    Denizlispor-Trabzonspor maçına hakem Volkan Bayarslan damga vurdu. 38'de Nwakaeme'nin düşürüldüğü pozisyonda önce penaltıyı veren sonra ise VAR'dan iptal eden Bayarslan 90+4'te ise Serkan Asan'a yapılan net penaltıyı ise görmezden geldi.

    Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu sert bir açıklama yaptı.

    Sağıroğlu, "Süper Lig'in henüz 2. haftası geride kalmışken takımımız aleyhine yaşanan fahiş hakem kararlarıyla puan ya da puanlarımız çalınmıştır. Takım anlamında eksik olmamız elbette bizi bağlar. Bu bizim sorunumuzdur. Ancak bu eksikliğimiz bahane edilerek hakemlerin, haysiyetsizce bir şekilde aleyhimize verdiği kararları meşrulaştırmaz. Volkan Bayarslan ve VAR Hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun Trabzonspor'a karşı sergiledikleri haysiyetsizce tavır Serdar Tatlı ve MHK üyelerini rahatsız ediyor mu?" dedi.



    Denizlisporlu Bergdich, koluyla Serkan Asan'ı indiriyor ancak hakem 'Devam' diyor.



    Nwakaeme düşürülüyor. Hakem penaltı veriyor. Sonra iptal ediyor.



    Trabzon'un Abdülkadir Ömür ile bulduğu gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.



    TRABZONSPOR'UN PENALTI İSYANI
    Trabzonspor Denizli maçında iki penaltı bekledi. ancak hakem Volkan Bayarslan, iki net penaltıyı es geçti.

    2 HAFTADIR ÇOK ÇEKİYOR!
    Trabzon'un Beşiktaş maçında hakem çok konuşuldu. Dün de Volkan Bayarslan maça damga vurdu.
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