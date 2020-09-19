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    • 19.09.2020 22:18
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    Son dakika: , 'yi kadrosuna kattı

    Kulübü, Fraport TAV forması giyen milli futbolcu ile anlaştığını resmen açıkladı. 26 yaşındaki sağ bekin sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacağı da yapılan açıklamada belirtildi.

    Nazım Sangare Fenerbahçe'de!

    Kulübü, 'un milli futbolcusu 'yi ettiğini açıkladı.

    Sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki sağ bek oyuncusunun transferini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.



    2017-2018 sezonunda Antalyaspor'a gelen Nazım Sangare, 'de gösterdiği performansla A Milli Futbol Takımı'na kadar yükselmeyi başarmıştı.

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