Fenerbahçe Kulübü, Antalyaspor'un milli futbolcusu Nazım Sangare'yi transfer ettiğini açıkladı.
Sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki sağ bek oyuncusunun transferini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Soyadı sizi şaşırtmasın, kendisi milli sağ bek 🙂— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 19, 2020
Ailemize hoş geldin! 💛💙 pic.twitter.com/ey0PPwHMkN
2017-2018 sezonunda Antalyaspor'a gelen Nazım Sangare, Süper Lig'de gösterdiği performansla A Milli Futbol Takımı'na kadar yükselmeyi başarmıştı.