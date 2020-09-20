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    • Spor
    • 20.09.2020 Gazete
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    Timsah siftah yaptı

    1. 'in 2. hafta maçında deplasmanda Altınordu'yu 2-0 mağlup etti. İlk yarısı golsüz sonra eren maçta Yeşil-Beyazlılar'a galibiyeti getiren golleri 58. dakikada ve 73. dakikada kaydetti.

    Timsah siftah yaptı
    TFF 1. 'in 2. hafta maçında deplasmanda Altınordu'yu 2-0 mağlup etti. İlk yarısı golsüz sonra eren maçta Yeşil-Beyazlılar'a galibiyeti getiren golleri 58. dakikada ve 73. dakikada kaydetti.

    TUZLA&BANDIRMA TEK ATTI
    Dün oynanan diğer maçlarda Bandırmaspor sahasında Akhisarspor'u 1-0'a geçti. Tuzlaspor da engelini tek golle geçerek 3 puanı hanesine yazdırdı.
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