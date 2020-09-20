Timsah siftah yaptı

TFF 1. Lig'in 2. hafta maçında Bursaspor deplasmanda Altınordu'yu 2-0 mağlup etti. İlk yarısı golsüz sonra eren maçta Yeşil-Beyazlılar'a galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Emirhan Aydoğan ve 73. dakikada Ali Akman kaydetti.
TUZLA&BANDIRMA TEK ATTI
Dün oynanan diğer maçlarda Bandırmaspor sahasında Akhisarspor'u 1-0'a geçti. Tuzlaspor da Balıkesirspor engelini tek golle geçerek 3 puanı hanesine yazdırdı.
TUZLA&BANDIRMA TEK ATTI
Dün oynanan diğer maçlarda Bandırmaspor sahasında Akhisarspor'u 1-0'a geçti. Tuzlaspor da Balıkesirspor engelini tek golle geçerek 3 puanı hanesine yazdırdı.