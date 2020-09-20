Samandıra’da yüksek tempo

Yarın Hatayspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarına ara vermeden devam etti. Erol Bulut yönetimindeki çalışmada oyuncuların istekli olması ve yüksek temposu teknik heyeti mutlu etti. Hazırlıklar bugün tamamlanacak.
TİSSERAND DERBİ MAÇA HAZIRLANIYOR
Fener'in yeni transferi Tisserand takıma adapte oluyor. Kongolu Galatasaray maçına kadar hazır gelecek.
TİSSERAND DERBİ MAÇA HAZIRLANIYOR
Fener'in yeni transferi Tisserand takıma adapte oluyor. Kongolu Galatasaray maçına kadar hazır gelecek.