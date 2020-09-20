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    • Spor
    • 20.09.2020 Gazete
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    Samandıra’da yüksek tempo

    'u konuk edecek olan , hazırlıklarına ara vermeden devam etti. yönetimindeki çalışmada oyuncuların istekli olması ve yüksek temposu teknik heyeti mutlu etti. Hazırlıklar bugün tamamlanacak.

    Samandıra’da yüksek tempo
    Yarın Hatayspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarına ara vermeden devam etti. Erol Bulut yönetimindeki çalışmada oyuncuların istekli olması ve yüksek temposu teknik heyeti mutlu etti. Hazırlıklar bugün tamamlanacak.

    TİSSERAND DERBİ MAÇA HAZIRLANIYOR
    Fener'in     yeni transferi Tisserand takıma adapte oluyor. Kongolu maçına kadar hazır gelecek.

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